На Украине рассказали об открывшейся «охоте» на Ермака

Гончаренко: Зеленский открыл «настоящую охоту» на Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский открыл «настоящую охоту» на бывшего главу своей администрации Андрея Ермака. К такому выводу пришел депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что для Ермака выдалась «душераздирающая неделя с кучей проблем»: отставка с последовавшей истерикой, измена друзей, исключение из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны и Ставки верховного главнокомандующего.

«Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?» — указал политик.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 1 декабря, по информации Гончаренко, на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на выезд Ермака из страны.