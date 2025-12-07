Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула российские моряки пришли в себя

Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула двое российских моряков пришли в себя

Двое российских моряков, которые отравились на танкере у берегов Стамбула, пришли в себя. Об этом РИА Новости сообщила супруга еще одного моряка, который не выжил.

«Мне звонила мама одного из (пострадавших) мальчиков. Они оба пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице», — рассказала собеседница издания. По ее словам, расследование происшествия по-прежнему продолжается.

В ноябре пресс-служба губернатора провинции Стамбула сообщила о летальном исходе члена экипажа танкера Swanlake под флагом Панамы, который отравился неизвестным веществом в Мраморном море. После случившегося стало известно о задержании старшего помощника капитана танкера.

По результатам работы турецких специалистов было установлено, что причиной стало химическое вещество, которым член экипажа очищал резервуар танкера. При этом эксперты уточнили, что в хранилище обнаружили аммиак, сероводород и органические летучие соединения в большом количестве.

26 апреля министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир сообщил, что при авиаударах США по порту Рас-Иса пострадали три российских моряка.