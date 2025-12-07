Реклама

14:00, 7 декабря 2025

Песков порассуждал о российских замороженных активах

Песков: Замороженных активов России хватит, чтобы тратить украинцев, как пули
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Замороженных активов России хватит, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вести».

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что ответственность за вероятное изъятие активов России будут нести и конкретные люди, и целые страны.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило о том, что попытки изъятия замороженных российских активов создают риски не только для России, но и для всех государств, которые хранят средства в иностранных банках.

