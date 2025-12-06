МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов

МИД РФ: Попытки изъятия замороженных активов создают риски для всех государств

Попытки изъятия замороженных российских активов создают риски не только для России, но и для всех государств, которые хранят средства в иностранных банках. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ, полный текст заявления опубликован на официальном сайте ведомства.

«Попытки экспроприации суверенных активов центральных банков создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях», — сказано в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что практика односторонних принудительных мер противоречит Уставу ООН, согласно которому право вводить такие ограничительные меры принадлежит исключительно Совету Безопасности.

В МИД также подчеркнули, что Россия совместно с партнерами намерена продолжать борьбу против нелегитимных санкций.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфискация замороженных активов России для предоставления так называемого репарационного кредита Украине подорвет основу финансовой системы Европейского союза (ЕС) и станет фактически «самоубийством европейской цивилизации».