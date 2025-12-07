Президент Чехии пригрозил России «жесткими мерами»

Президент Чехии Павел допустил жесткие меры против России из-за БПЛА

НАТО может принять «жесткие меры» в отношении России из-за того, что она якобы нарушает воздушное пространство европейских стран. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Sunday Times.

Он предупредил, что если подобные случаи будут происходить вновь, то альянсу придется действовать более решительно, «включая возможное сбивание российских самолетов или дронов».

Чешский лидер отметил, что Россия не допускает нарушение своего воздушного пространства, и страны НАТО должны действовать таким же образом.

В конце ноября издание Politico сообщило о намерении Европы нанести киберудар по России в ответ на якобы нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства европейских государств. Утверждалось, что идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрого и скоординированного отражения гибридных атак до внезапных военных учений под руководством НАТО.