Европа захотела нанести киберудар по России

Politico: Европа планирует нанести киберудар по России

Европа планирует нанести киберудар по России в ответ на якобы нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства европейских государств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам двух высокопоставленных чиновников европейских правительств и трех дипломатов Европейского союза (ЕС), идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрого и скоординированного отражения гибридных атак до внезапных военных учений под руководством НАТО.

«На практике страны могли бы использовать киберметоды для атаки на системы, критически важные для военных действий России, например, на экономическую зону "Алабуга" в Татарстане на востоке центральной части России, где Москва производит беспилотники "Шахед", а также на энергетические объекты или поезда с оружием. Мы могли бы атаковать эту систему и нарушить ее работу», — заявил политолог и эксперт по гибридным угрозам Польской академии наук Филип Брыйка.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Классон призвал перестать бояться эскалации с Россией. Он отметил, что Европе нужно проявить твердость.