Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 7 декабря 2025МирЭксклюзив

Раскрыта роль Макрона в переговорах по урегулированию украинского конфликта

Коньков: Макрон хочет перетянуть общеевропейское одеяло на себя при помощи Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emma Da Silva / AP

Президенту Франции Эммануэлю Макрону важна публичная демонстрация вовлеченности в процесс урегулирования украинского конфликта, считает политолог Александр Коньков. Так о роли французского лидера в переговорах политолог высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Макрон за последние годы украинского кейса показал, что главная его задача исключительно в том, чтобы быть в повестке, чтобы его имя фигурировало в новостях, чтобы по возможности именно он ассоциировался с общеевропейской политической линией. В этом плане очевидно его стремление перетянуть общеевропейское одеяло на себя, позиционируя себя как негласный общеевропейский лидер. При этом содержательной и четкой своей позиции у него нет», — объяснил Коньков.

Для Макрона важна публичная демонстрация. Но для всех, кто действительно вовлечен в украинскую проблематику, понятно, что никакого подлинного участия у него нет. И единственное, чем он занимается, — торгует своим именем

Алесандр Коньковполитолог

Ранее Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он рассказал, что поделился с Киевом итогами международных встреч, в том числе с Китаем, которые позволили прояснить детали в отношении урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петр Ян стал чемпионом UFC

    Два человека пострадали из-за пожара в жилом доме в Петербурге

    Раскрыта роль Макрона в переговорах по урегулированию украинского конфликта

    В Кремле отреагировали на стратегию нацбезопасности США

    Карлсон захотел снова прилететь в Россию

    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом

    Правительство Мерца достигло рекордной отметки в антирейтинге

    В США раскритиковали заявление Макрона о России

    Испания может ограничить въезд по российским загранпаспортам

    На Бали задержали известную порноактрису

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok