Раскрыта роль Макрона в переговорах по урегулированию украинского конфликта

Коньков: Макрон хочет перетянуть общеевропейское одеяло на себя при помощи Киева

Президенту Франции Эммануэлю Макрону важна публичная демонстрация вовлеченности в процесс урегулирования украинского конфликта, считает политолог Александр Коньков. Так о роли французского лидера в переговорах политолог высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Макрон за последние годы украинского кейса показал, что главная его задача исключительно в том, чтобы быть в повестке, чтобы его имя фигурировало в новостях, чтобы по возможности именно он ассоциировался с общеевропейской политической линией. В этом плане очевидно его стремление перетянуть общеевропейское одеяло на себя, позиционируя себя как негласный общеевропейский лидер. При этом содержательной и четкой своей позиции у него нет», — объяснил Коньков.

Для Макрона важна публичная демонстрация. Но для всех, кто действительно вовлечен в украинскую проблематику, понятно, что никакого подлинного участия у него нет. И единственное, чем он занимается, — торгует своим именем Алесандр Коньков политолог

Ранее Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он рассказал, что поделился с Киевом итогами международных встреч, в том числе с Китаем, которые позволили прояснить детали в отношении урегулирования украинского конфликта.