NYT: Россия нарастила темпы освобождения территорий в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России ускорили свое продвижение в зоне спецоперации (СВО), взяв под контроль все больше территорий. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Темпы [ВС] России ускоряются, и постепенные шаги перерастают в нечто большее. Силы Москвы освободили почти 200 квадратных миль территории в ноябре», — отмечается в публикации.

Ранее политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если Украина откажется от переговоров, после того как Россия освободит Донецкую народную республику (ДНР), то в таком случае придется подумать об Одессе и Харькове.