В России порассуждали о перспективах окончания СВО после освобождения ДНР

Политолог Блохин: Если Киев откажется от переговоров, то РФ задумается об Одессе

Если Украина откажется от переговоров, после того как Россия освободит Донецкую народную республику (ДНР), то в таком случае придется подумать об Одессе и Харькове. О таких перспективах окончания специальной военной операции (СВО) порассуждал политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, передает Ura.ru.

Эксперт уверен, что когда РФ объявит о взятии оставшейся территории, условия для Киева станут более жесткими.

«Если же Украина, наоборот, будет показывать еще большую агрессию, тогда придется подумать и об Одессе, и о Николаеве с Харьковом», — предположил Блохин.

До этого сообщалось, что военные из России заняли населенный пункт Безымянное в ДНР.

Во взятии села участвовали военнослужащие подразделений Южной группировки войск. Еще раньше они заняли еще один населенный пункт в ДНР — Клиновое.