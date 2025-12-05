Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 5 декабря 2025Россия

В России порассуждали о перспективах окончания СВО после освобождения ДНР

Политолог Блохин: Если Киев откажется от переговоров, то РФ задумается об Одессе
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Если Украина откажется от переговоров, после того как Россия освободит Донецкую народную республику (ДНР), то в таком случае придется подумать об Одессе и Харькове. О таких перспективах окончания специальной военной операции (СВО) порассуждал политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, передает Ura.ru.

Эксперт уверен, что когда РФ объявит о взятии оставшейся территории, условия для Киева станут более жесткими.

«Если же Украина, наоборот, будет показывать еще большую агрессию, тогда придется подумать и об Одессе, и о Николаеве с Харьковом», — предположил Блохин.

До этого сообщалось, что военные из России заняли населенный пункт Безымянное в ДНР.

Во взятии села участвовали военнослужащие подразделений Южной группировки войск. Еще раньше они заняли еще один населенный пункт в ДНР — Клиновое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция близка к отказу от российских С-400 ради F-35, заявил посол США. В России считают, что он «немного блефует»

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Раскрыта роль гречки в деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым и его женой

    Инвалид-колясочник вытащил бездыханного мужчину из воды на глазах у туристов в Таиланде

    В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото

    Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok