Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт Безымянное в ДНР

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине — Безымянное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за село вели военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск. Также они в предыдущие дни освободили еще один населенный пункт в ДНР — Клиновое.

По данным оборонного ведомства, российским солдатам удалось нанести поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде морской пехоты и двум бригадам теробороны.

За неделю потери ВСУ на указанном направлении превысили 1085 солдат. Кроме того, противник потерял 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Российские военные также уничтожили восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Ранее в Минобороны заявили об ответных групповых ударах по украинским объектам. В частности, сообщалось о поражении предприятий военной промышленности.