Россиянам назвали минимальную зарплату «на руки» в 2026 году

Минимальная зарплата «на руки» в России в 2026 году составит 23 570 рублей

Минимальная зарплата, которую работники получают «на руки», в 2026 году составит 23 570 рублей. Об этом ТАСС заявил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

«При зарплате на уровне МРОТ работники на руки будут получать 23 570,91 рублей», — заявил эксперт.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей. Это увеличение составляет почти 21 процент по сравнению с уровнем предыдущего года, который был установлен в размере 22 440 рублей. Соответствующие изменения внесены в федеральное законодательство.

Ранее сообщалось, что разрыв в зарплатах богатых и бедных в России сократился до минимальных 12,7 раза. Разница между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками снизилась до рекордного с 2000 года уровня. 25 лет назад она составляла 30 раз.