Россиянам рассказали о нюансах режима тишины в новогодние праздники

Юрист Соловьев сообщил о нюансах режима тишины в новогодние праздники

О режиме тишины в новогоднюю ночь мало кто думает, но не следует забывать про права других людей. Об этом в разговоре с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Пока у нас нет единого закона о тишине, все правила и нормы содержатся в региональных законах. А они разные», — пояснил эксперт. Соловьев отметил, что большая часть региональных законодателей, устанавливая правила соблюдения тишины, сделали исключение именно в виде новогодней ночи. Таким образом, где-то шуметь можно до трех часов ночи, а где-то — до пяти утра.

Однако на этом исключения из правил заканчиваются, указал юрист. Шумное продолжение празднеств на утро и в последующие дни ожидаемо приведет к конфликту и применению мер административного воздействия, добавил эксперт.

