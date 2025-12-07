Стало известно о повреждении плотины в Харьковской области

Глава Печенежского поселкового совета Гусаров сообщил о повреждении плотины

Глава Печенежского поселкового совета в Харьковской области Александр Гусаров сообщил о повреждении плотины. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По данным Гусарова, вследствие аварии движение транспорта по дамбе прекращено. При этом, когда оно будет восстановлено, глава совета не уточнил.

Известно, что Печенежское водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1962 году, находится на реке Северский Донец.

Ранее в декабре ВСУ подорвали дамбу в ДНР, которая находится в селе Приволье севернее Артемовска (украинское название города — Бахмут). О пострадавших при подрыве было неизвестно.

В ноябре стало известно о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атаки на упомянутой местности не повлияли на систему снабжения.