Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 7 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о повреждении плотины в Харьковской области

Глава Печенежского поселкового совета Гусаров сообщил о повреждении плотины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Глава Печенежского поселкового совета в Харьковской области Александр Гусаров сообщил о повреждении плотины. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По данным Гусарова, вследствие аварии движение транспорта по дамбе прекращено. При этом, когда оно будет восстановлено, глава совета не уточнил.

Материалы по теме:
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля 2022
Украина обстреляла территорию России реактивными снарядами. Вертолеты ВСУ атаковали нефтебазу в Белгороде
Украина обстреляла территорию России реактивными снарядами.Вертолеты ВСУ атаковали нефтебазу в Белгороде
1 апреля 2022

Известно, что Печенежское водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1962 году, находится на реке Северский Донец.

Ранее в декабре ВСУ подорвали дамбу в ДНР, которая находится в селе Приволье севернее Артемовска (украинское название города — Бахмут). О пострадавших при подрыве было неизвестно.

В ноябре стало известно о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атаки на упомянутой местности не повлияли на систему снабжения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Российский военный высказался о дезертирстве в рядах ВСУ

    В Ирландии заявили о провале ЕС из-за российских активов

    На Украине назвали критической ситуацию с ракетами Patriot

    Большунов пропустил церемонию награждения после поражения на финише

    В Минобороны заявили о продвижении российских войск на купянском направлении

    Стало известно о повреждении плотины в Харьковской области

    В одной европейской стране захотели ограничить численность населения

    Конгресс США отказался сдерживать Трампа

    Российский миллиардер заговорил о смирении после разговора с Набиуллиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok