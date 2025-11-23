Стало известно о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ

Ситуацию на Белгородском водохранилище после атак ВСУ урегулировали за пять дней

Белгородское водохранилище после повреждения плотины в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось спасти, критическую ситуацию удалось стабилизировать за пять суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, атаки на водохранилище не повлияли на систему снабжения, но создали «определенный дискомфорт». Критическая ситуация была решена в течение пяти суток. Уровень воды в водохранилище в настоящее время не снижается.

Гладков отметил работу белгородских властей, водителей, техников, руководителей предприятий, которые поставляли материалы для восстановления.

25 октября плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате атаки ВСУ. Жителям Белгородской области предложили эвакуироваться. На фоне сообщений об ударе по плотине власти Белгородской области решили установить в регионе дополнительные модульные укрытия для жителей.