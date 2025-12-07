Реклама

15:27, 7 декабря 2025

ВСУ подорвали дамбу в ДНР

ВСУ подорвали дамбу в ДНР для остановки продвижения российских войск
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали дамбу в Донецкой народной республике (ДНР) для остановки продвижения российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Дамба находится в селе Приволье севернее Артемовска (украинское название города — Бахмут). На данный момент на краматорском направлении активно наступает армия России.

О пострадавших при подрыве дамбы неизвестно.

Ранее командующий СБС ВСУ Роберт Бровди взял на себя ответственность за удары по дамбе в Белгородской области. Вражеская атака была совершена по плотине водохранилища 25 октября. В результате начал падать уровень воды, а в селах ниже по течению произошел разлив. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.

