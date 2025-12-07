Офицер ВСУ Касьянов: Киеву пора снизить градус ура-патриотизма и говорить честно

Командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы Юрий Касьянов в эфире YouTube-канала «Цензор.нет» призвал Киев снизить градус ура-патриотизма и поговорить честно о стоящих перед страной проблемах.

Он отметил, что многие люди под влиянием пропаганды продолжают рассматривать итогом конфликта выход на границы 1991 года, однако на фронте складывается чрезвычайно сложное положение, не хватает людей и ресурсов.

«Мы оказались не готовы в войне на истощение, полностью зависим от наших партнеров. Поэтому, нужно немного понизить градус этого ура-патриотизма, и разговаривать честно: что мы можем сейчас сделать, а чего не можем», — подчеркнул офицер.

Касьянов напомнил, что армия давно нуждается в реформах, люди подвергаются насильственной мобилизации и приходят в подразделения немотивированными. Украине, по его словам, нужна пауза в конфликте, даже если это будет плохой мир или почти капитуляция.

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины растет с каждым годом, несмотря на попытки стран Запада скрыть эту проблему.

