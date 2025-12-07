Реклама

02:33, 7 декабря 2025Бывший СССР

В Кременчуге произошел взрыв

В Кременчуге после воздушной тревоги прогремел взрыв, горит НПЗ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Кременчуг Полтавской области Украины после воздушной тревоги прогремел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Кременчуге был слышен звук взрыва», — отметили журналисты.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», идет массированная атака на Кременчуг, в результате прилетов произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

«Еще около 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направляются к целям в Кременчуге», — говорится в сообщении.

Ранее в Полтавской области был нанесен удар по зданию территориального центра комплектования (ТЦК) в Кременчуге.

