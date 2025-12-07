В посольстве Украины в США назвали основные вызовы во время переговорного процесса

Основными вызовами в вопросе урегулирования украинского конфликта остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности. Об этом рассказали в посольстве Украины в США после нескольких дней переговоров американской и украинской делегаций, передает «Общественное» в Telegram-канале.

«Основные вызовы на этом этапе переговорного процесса касаются вопросов территорий и гарантий безопасности», — сказано в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается полный отчет главы украинской делегации, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова и начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова.

Переговоры между украинской и американской делегациями по мирному урегулированию конфликта на Украине проходили 4 и 5 декабря во Флориде. Обсуждение также продолжилось 6 декабря, официальных заявлений с украинской стороны пока не последовало.