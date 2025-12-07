В России объяснили попытку прорыва окружения ВСУ около Гуляйполя

Генерал Липовой: ВСУ попытались прорвать окружение, чтобы спасти офицеров НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать окружение около Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО. Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой, его слова приводит aif.ru.

«В Гуляйполе собрана крупная группировка ВСУ, в которой находится большое количество иностранных наемников, а также иностранных кураторов. Сейчас ВСУ делают все, чтобы прорвать наше блокирующее подразделение, чтобы оттуда попытаться кого-то вывести», — сказал он.

По словам военнослужащего, такие попытки срываются Вооруженными силами (ВС) России. В первую очередь там работают операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполя в Запорожской области. Как отмечалось, ВС России наступают в северо-восточной части города.