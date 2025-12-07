В России сообщили об индексации одного вида пенсий

Депутат Говырин: Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению в России с 1 апреля 2026 года проиндексируют на 6,8 процента. Об этом РИА Новости заявил депутат госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента», — сообщил депутат.

Он пояснил, что социальные пенсии выплачиваются детям с инвалидностью, людям, получившим инвалидность в детстве, а также пожилым гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа. Кроме того, индексация затронет и государственные пенсии, которые предназначены для определенных льготных категорий населения России.

Ранее в Госдуме рассказали, что до 31 декабря текущего года россиянам надо подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году.