Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:26, 7 декабря 2025Экономика

В России сообщили об индексации одного вида пенсий

Депутат Говырин: Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению в России с 1 апреля 2026 года проиндексируют на 6,8 процента. Об этом РИА Новости заявил депутат госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента», — сообщил депутат.

Он пояснил, что социальные пенсии выплачиваются детям с инвалидностью, людям, получившим инвалидность в детстве, а также пожилым гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа. Кроме того, индексация затронет и государственные пенсии, которые предназначены для определенных льготных категорий населения России.

Ранее в Госдуме рассказали, что до 31 декабря текущего года россиянам надо подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В Британии рассказали о подарке Каллас для России

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    На Западе заявили о лжи про Россию

    В США увидели признаки основания Трампом своей династии

    В США назвали две ключевые темы для урегулирования на Украине

    Жители двух российских городов сообщили о серии взрывов и работе ПВО

    Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

    В Кременчуге произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok