В Госдуме назвали необходимые документы для получения повышенной пенсии в 2026 году

Панеш: Россиянам надо до 31 декабря 2025 года податься на доплату к пенсии

До 31 декабря 2025 года россиянам надо подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году. Список необходимых документов назвал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает РИА Новости.

«Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы, есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату. Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты на каждого иждивенца, максимум — на троих», — пояснил депутат.

Если фиксированная выплата равняется 9584,69 рубля, доплата в следующем году будет составлять около 3195 рублей за одного нетрудоспособного иждивенца, а максимум (за троих) можно получить 9585 рублей.

В списке документов на такую доплату — свидетельства о рождении, справка из университета, подтверждения инвалидности и отсутствия собственной пенсии у иждивенца.

Кроме того, фиксированные выплаты к страховой пенсии вдвое увеличатся у пенсионеров, кому в конце года исполнится 80 лет, либо у тех, кто оформит в декабре первую группу инвалидности.

«Чтобы прибавка начала приходить с первых месяцев 2026 года, важно, чтобы сведения о дате рождения и о группе инвалидности находились в распоряжении Соцфонда: решение медико‑социальной экспертизы должно быть оформлено, а паспортные данные совпадать с данными в личном деле», — отметил Панеш.

Кроме того, если за пенсионером ухаживает родственник или другой человек, стоит оформить официально данные, что тот, кто осуществляет уход, трудоспособен, но не работает и не получает страховую пенсию.

«Перед новым годом разумно проверить и стаж, дающий право на повышающую фиксированную выплату. Речь идет о многолетней работе в сельском хозяйстве и в районах Крайнего Севера и приравненных местностях», — напомнил парламентарий.

Дополнительно увеличить пенсию позволит социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера (в случае, если вся сумма пенсионного обеспечения меньше, чем минимальные выплаты по региону). По словам Панеша, в конце года стоит сравнить свои доходы с этим показателем и в случае необходимости обратиться в клиентский офис или через личный кабинет, чтобы учесть доплату в первых месяцах 2026 года.

«Для тех, кто только собирается оформить пенсию по старости, важен момент подачи заявления. Пенсия начисляется с дня обращения, но не ранее даты возникновения права», — резюмировал депутат.

Ранее в Союзе пенсионеров назвали главный минус идеи поднять минимальную пенсию в России. Средний размер пенсии в стране составляет 25 тысяч, этот показатель предложили увеличить сразу вдвое.