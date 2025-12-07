Реклама

Экономика
04:46, 7 декабря 2025Экономика

В России захотели сократить список неженских профессий

В России сократят список запрещенных для женщин профессий к декабрю 2027 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Перечень запрещенных для женщин профессий в России будет сокращен в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дорожную карту по реализации национальной модели ведения бизнеса, утвержденной правительством.

В документе подчеркивается, что список неженских профессий захотели сократить к декабрю 2027 года. Ожидается, что изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Соответствующие поправки внесут в приказ Минтруда России о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда.

Ранее сообщалось, что женщины стали чаще пробовать себя в «мужских» профессиях. Динамику объясняют как растущим спросом на некоторых специалистов, так и повышением окладов.

