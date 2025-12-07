В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарском округе Иркутской области в воскресенье, 7 декабря, ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщил мэр округа Сергей Петров в своем Telegram-канале.

«Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 стала причиной понижения температуры подаваемого тепла в жилые дома и социальные объекты», — пояснил он.

Уточняется, что на теплоэлектроцентрали вышел из строя один из котлов. Петров заверил, что специалисты уже работают над устранением проблемы. Предполагается, что ремонт продлится до 11 декабря. На время ремонта планируют задействовать третий котел. «После его ввода в рабочий режим, температура в подающей линии частично поднимется», — написал мэр.

Петров добавил, что держит ситуацию под личным контролем и заверил, что ТЭЦ-10 работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о повреждении ТЭЦ в Орле при атаке дрона Вооруженных сил Украины. Тогда в российском городе ограничили подачу воды.