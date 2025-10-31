В российском регионе рассказали о последствиях из-за повреждения ТЭЦ при атаке дрона

Клычков: В Орле ограничат подачу воды и тепла из-за атаки дрона ВСУ на ТЭЦ

В Орле ограничат подачу воды и теплоснабжения из-за повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких последствиях рассказал в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава российского региона пояснил, что специалисты уже начали проводить ремонтные работы на ТЭЦ.

Он отметил, что ограничения с подачей воды и тепла будут действовать в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла.

«Восстановительные работы будут завершены до ночи сегодняшнего дня. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты», — заверил Клычков.

До этого сообщалось, что четыре украинских дрона сбили над Калужской областью, еще три — над Московским регионом.

В Минобороны тогда пояснили, что все уничтоженные устройства относились к самолетному типу.