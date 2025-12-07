В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из радиоперехвата в распоряжении РИА Новости.

Запись переговоров была перехвачена в Днепропетровской области. Согласно радиосообщению, группа ВСУ численностью 12 человек попала под обстрел и оставила позиции без уведомления командования.

Украинский командир, угрожая уголовным преследованием за невыполнение приказа, потребовал от контуженного военнослужащего вернуться на позицию. «Вы понимаете, что у меня контузия? Или нет?» — заявил в эфире покинувший позицию военный.

«Какая у вас причина, что вы идете от нас? Что у вас не получается? Проверьте руки-ноги. Мы не можем вас никак поменять», — заявил командир.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что мир на Украине будет справедливым, если конфликт прекратится на текущих линиях фронта. Он отметил, что, если дипломатия потерпит провал, украинские военные продолжат терпеливо сражаться за свою страну.