В США оценили вероятность отправки войск на Украину

Спецпосланник Трампа Келлог: США не будут отправлять войска на Украину

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал вероятность отправки американских войск на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Келлог подчеркнул, что США не будут отправлять свои войска на Украину. Об этом он высказался на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

Спецпосланнику Трампа задали вопрос, как Вашингтон может усилить давление на Москву. Он отметил, что в США изучают вопрос борьбы с так называемым теневым флотом. «Мы не будем направлять военнослужащих», — заверил он.

В том же выступлении Келлог назвал две ключевые темы для урегулирования на Украине. По его мнению, это вопросы принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донецкой народной республики (ДНР).