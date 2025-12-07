Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:16, 7 декабря 2025Мир

В США оценили вероятность отправки войск на Украину

Спецпосланник Трампа Келлог: США не будут отправлять войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал вероятность отправки американских войск на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Келлог подчеркнул, что США не будут отправлять свои войска на Украину. Об этом он высказался на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

Спецпосланнику Трампа задали вопрос, как Вашингтон может усилить давление на Москву. Он отметил, что в США изучают вопрос борьбы с так называемым теневым флотом. «Мы не будем направлять военнослужащих», — заверил он.

В том же выступлении Келлог назвал две ключевые темы для урегулирования на Украине. По его мнению, это вопросы принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    На Западе заявили о лжи про Россию

    В США увидели признаки основания Трампом своей династии

    В США назвали две ключевые темы для урегулирования на Украине

    Жители двух российских городов сообщили о серии взрывов и работе ПВО

    Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 тысяч

    В Кременчуге произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok