20:47, 7 декабря 2025Мир

Во Франции призвали уничтожить ЕС

Французский политик Филиппо: США должны уничтожить ЕС во благо человечества
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал администрацию президента США Дональда Трампа уничтожить Европейский союз (ЕС) во благо человечества. Об этом он написал на своей странице в X.

«Долой ЕС, да здравствует свобода слова. Да здравствует свободная Франция!» — сказано в публикации.

Он отметил, что США необходимо признавать только суверенные государства-нации. Филиппо обвинил ЕС в разрушительном тоталитаризме и ненависти к свободе. «Весь мир открывает для себя глубоко фашистский характер ЕС», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году, но Будапешт сделает все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий.

