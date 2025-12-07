Французский политик Филиппо: США должны уничтожить ЕС во благо человечества

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал администрацию президента США Дональда Трампа уничтожить Европейский союз (ЕС) во благо человечества. Об этом он написал на своей странице в X.

«Долой ЕС, да здравствует свобода слова. Да здравствует свободная Франция!» — сказано в публикации.

Он отметил, что США необходимо признавать только суверенные государства-нации. Филиппо обвинил ЕС в разрушительном тоталитаризме и ненависти к свободе. «Весь мир открывает для себя глубоко фашистский характер ЕС», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году, но Будапешт сделает все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий.