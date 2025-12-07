Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал администрацию президента США Дональда Трампа уничтожить Европейский союз (ЕС) во благо человечества. Об этом он написал на своей странице в X.
«Долой ЕС, да здравствует свобода слова. Да здравствует свободная Франция!» — сказано в публикации.
Он отметил, что США необходимо признавать только суверенные государства-нации. Филиппо обвинил ЕС в разрушительном тоталитаризме и ненависти к свободе. «Весь мир открывает для себя глубоко фашистский характер ЕС», — подчеркнул политик.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году, но Будапешт сделает все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий.