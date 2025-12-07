Высокопоставленный политик высказался о визите в Россию

Глава МИД Сирии Асаад Аш-Шибани не исключил возможности приехать в Россию. Позицию высокопоставленного политика, высказанную в ходе форума в Дохе, передает РИА Новости.

«Возможно», — кратко ответил руководитель внешнеполитического ведомства на вопрос о вероятности новой поездки в Москву.

15 октября столицу с официальным визитом посетил сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа. Он провел в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Аш-Шараа заявил о намерении перезапустить отношения с Москвой, с которой Дамаск, по словам политика, объединяет историческая связь.