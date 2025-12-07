Пентагон высказался о военном доминировании в Западном полушарии

Пентагон: США не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии

США не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон использует это доминирование для защиты страны, а также в качестве доступа «к ключевым территориям по всему региону».

«Мы также не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии», — высказался министр.

Ранее сообщалось,что с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине производство оружия в США выросло на 17,5 процента из-за заказов со стороны Пентагона и стран ЕС.