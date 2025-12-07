Реклама

Россия
02:49, 7 декабря 2025Россия

Жители двух российских городов сообщили о серии взрывов и работе ПВО

Shot: Серия взрывов произошла над Энгельсом и Саратовом

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Жители двух российских городов — Энгельса и Саратова — сообщили о серии взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам, передает Telegram-канал Shot.

«По словам очевидцев, было слышно 5-7 взрывов, от которых задрожали стены в центральной и северной части. Местные утверждают, что БПЛА летят на низкой высоте со стороны реки Волги», — говорится в публикации.

В городах сработали сирены воздушной опасности. На данный момент официальной информации не поступало, о возможных пострадавших и разрушениях неизвестно.

Накануне в Ленинградской области после утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили пораженные части беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

