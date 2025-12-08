Американист объяснил «ничтожные траты» США на Украину

Объявленные Пентагоном рекордно малые суммы, предназначеенные для Украины, будут направленые на обучение украинских военнослужащих. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал аналитик НИУ ВШЭ, американист Егор Торопов.
«400 миллионов долларов — это совершенно ничтожная по меркам американского бюджета сумма. Для сравнения — годовой американский военный бюджет выкладывает порядка 900 миллиардов. долларов», — отметил эксперт.
Топоров подчеркнул, что речь идет о продолжении программы, которая существует с 2016 года. Это программа содействия безопасности Украины. «В рамках нее не поставляют какие-то снаряды или [комплексы] противовоздушной обороны (ПВО), потому что один боеприпас ПВО может стоить 400 милионов долларов», — добавил он.
Ранее стало известно, что Пентагон планирует потратить на поддержку Киева в 2026 и 2027 годах 800 миллионов долларов. Голосование по бюджету ожидается на этой неделе.