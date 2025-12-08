Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:02, 8 декабря 2025Мир

Американист объяснил «ничтожные траты» США на Украину

Американист Торопов: США потратили на Украину ничтожную сумму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Объявленные Пентагоном рекордно малые суммы, предназначеенные для Украины, будут направленые на обучение украинских военнослужащих. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал аналитик НИУ ВШЭ, американист Егор Торопов.

«400 миллионов долларов — это совершенно ничтожная по меркам американского бюджета сумма. Для сравнения — годовой американский военный бюджет выкладывает порядка 900 миллиардов. долларов», — отметил эксперт.

Топоров подчеркнул, что речь идет о продолжении программы, которая существует с 2016 года. Это программа содействия безопасности Украины. «В рамках нее не поставляют какие-то снаряды или [комплексы] противовоздушной обороны (ПВО), потому что один боеприпас ПВО может стоить 400 милионов долларов», — добавил он.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует потратить на поддержку Киева в 2026 и 2027 годах 800 миллионов долларов. Голосование по бюджету ожидается на этой неделе.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России отреагировали на заявление Макрона о козырях по Украине

    В российском городе у администрации появился фекальный потоп

    Разрушение Европы назвали сопутствующим ущербом в конфликте США и Китая

    Раскрыто отношение соседей к расправившемуся с первоклассником в подмосковном ЖК

    «Калашников» поставит заказчику ударные «КУБы»

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    Ленин предстанет перед судом

    Стилист перечислила россиянам главные тренды новогоднего дресс-кода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok