Мир
06:18, 8 декабря 2025

Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

США потратят $800 млн на помощь Украине в 2026 и 2027 годах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gary Cameron / Reuters

США потратят на поддержку Украины 800 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Пентагона.

«На 2026 финансовый год — 400 миллионов долларов», — указано в опубликованном документе. Такая же сумма будет потрачена на помощь Киеву в 2027 финансовом году.

Предложенный Палатой представителей США законопроект также обязывает Министерство войны докладывать в Конгресс о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных. Голосование по бюджету ожидается на этой неделе.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас напомнила объем затрат на Украину с февраля 2022 года. «Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро», — сказала она.

