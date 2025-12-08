Андреасян уличил во лжи жертв Харви Вайнштейна

Андреасян заявил, что жертвы Харви Вайнштейна могли лгать о домогательствах

Режиссер Сарик Андреасян усомнился в честности женщин, обвинивших в домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он порассуждал в шоу «50 вопросов».

Кинематографист заявил, что многие из жертв Вайнштейна построили успешную карьеру за счет движения MeToo. По его словам, в России тоже однажды появится невостребованная артистка, которая обвинит в домогательствах режиссера или продюсера ради личной выгоды.

«Многие поняли, что об этом можно сказать и на этом можно заработать. Я не совсем верю в чистые помыслы», — отметил Андреасян.

Режиссер подчеркнул, что чаще всего не присутствует на кастинге для собственных фильмов, а лишь просматривает видеозаписи, снятые его коллегами. «Если я приглашу актрису на пробы в отель, почему у нее не возникнет вопрос, зачем она едет в отель?» — высказался Сарик. По его мнению, большинство ситуаций, после которых американские актрисы заявляли о домогательствах, происходили по обоюдному согласию.

Ранее Андреасян признался, что мечтает не работать. Он заявил, что мечтает дойти до того уровня, когда работать будет только его жена.