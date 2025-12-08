Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:24, 8 декабря 2025Культура

Андреасян уличил во лжи жертв Харви Вайнштейна

Андреасян заявил, что жертвы Харви Вайнштейна могли лгать о домогательствах
Ольга Коровина

Кадр: Макарена (50 вопросов) / VKvideo

Режиссер Сарик Андреасян усомнился в честности женщин, обвинивших в домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он порассуждал в шоу «50 вопросов».

Кинематографист заявил, что многие из жертв Вайнштейна построили успешную карьеру за счет движения MeToo. По его словам, в России тоже однажды появится невостребованная артистка, которая обвинит в домогательствах режиссера или продюсера ради личной выгоды.

«Многие поняли, что об этом можно сказать и на этом можно заработать. Я не совсем верю в чистые помыслы», — отметил Андреасян.

Режиссер подчеркнул, что чаще всего не присутствует на кастинге для собственных фильмов, а лишь просматривает видеозаписи, снятые его коллегами. «Если я приглашу актрису на пробы в отель, почему у нее не возникнет вопрос, зачем она едет в отель?» — высказался Сарик. По его мнению, большинство ситуаций, после которых американские актрисы заявляли о домогательствах, происходили по обоюдному согласию.

Ранее Андреасян признался, что мечтает не работать. Он заявил, что мечтает дойти до того уровня, когда работать будет только его жена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    В России предложили меру поддержки отцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok