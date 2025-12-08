Минобороны России заявило о контроле над Новоданиловкой в Запорожской области

Российская армия взяла под контроль Новоданиловку Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Днепр». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское и Разумовка Запорожской области, а также Никольское Херсонской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы, боевую бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего.

Ранее в оборонном ведомстве заявили о взятии под контроль бойцами группировки «Центр» села Ровное в Донецкой народной республике. Также Вооруженные силы России заняли Кучеровку в Харьковской области.

1 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные владеют инициативой на всей линии соприкосновения в зоне СВО. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале спецоперации.

