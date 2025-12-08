Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:44, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «системную ошибку» россиян

Блогер Артемий Лебедев назвал ошибкой желание россиян понравиться Западу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал ошибкой желание россиян понравиться людям на Западе. В видео, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что России не нужен пиар в западных государствах.

«У нас есть такая системная ошибка: мы все время пытаемся понравиться белому человеку, чтобы он нас одобрил, чтобы он сказал: "Да, вы тоже люди". Мы все время ждем, что скажет белый человек», — отметил Лебедев.

По его мнению, России не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы кому-то понравиться. Вместо этого, как считает Лебедев, россиянам нужно жить своей жизнью, а информация о преимуществах жизни в стране в итоге распространится за рубежом сама.

«Приезжай [в Россию], ты увидишь, что здесь тоже не лаптем щи хлебают. И тогда ты поймешь, что сам был дурак. А нам доказывать, что мы не дураки, довольно бессмысленная трата энергии», — указал дизайнер.

Ранее Лебедев возмутился тем фактом, что в 2024 году Италия дала ему визу на 12 дней. Блогер раскритиковал европейские страны за их визовую политику в отношении туристов из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Раскрыта позиция российских военных по делу подвергнутого пыткам военкора Бентли

    В России высказались о тупике в переговорах о мире на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok