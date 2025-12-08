Десятки пассажиров застряли в российском аэропорту во время рейса в Москву

Рейс из Нальчика в Москву задержался на 12 часов

Десятки пассажиров застряли в аэропорту Кабардино-Балкарской Республики на 12 часов из-за того, что задержался вылет в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сообщениям клиентов российской авиакомпании, рейс из Нальчика в столицу должен был отправиться 7 декабря в 11 часов. Однако перелет переносили четыре раза без объяснения причин.

Россияне рассказали, что за все время ожидания не получили ответов от сотрудников авиаперевозчика, им также не выдали воду и еду. Новое отправление было назначено на 02:30 понедельника, 8 декабря. Путешественники уверены, что самолет все это время находился в ремонте.

