09:32, 8 декабря 2025Путешествия

Десятки пассажиров застряли в российском аэропорту во время рейса в Москву

Рейс из Нальчика в Москву задержался на 12 часов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Десятки пассажиров застряли в аэропорту Кабардино-Балкарской Республики на 12 часов из-за того, что задержался вылет в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сообщениям клиентов российской авиакомпании, рейс из Нальчика в столицу должен был отправиться 7 декабря в 11 часов. Однако перелет переносили четыре раза без объяснения причин.

Россияне рассказали, что за все время ожидания не получили ответов от сотрудников авиаперевозчика, им также не выдали воду и еду. Новое отправление было назначено на 02:30 понедельника, 8 декабря. Путешественники уверены, что самолет все это время находился в ремонте.

Ранее россиянка устроила пьяный дебош на рейсе из Дубая из-за отказа в выпивке и попала на видео. Очевидцы сообщили, что она бросалась на экипаж и других пассажиров.

