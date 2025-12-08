Эксперты оценили экономический эффект от внедрения ИИ к 2030 году

«Яндекс» и «Яков и Партнеры»: Эффект от ИИ составит до 13 трлн руб. к 2030 г.

Ожидаемый экономический эффект от искусственного интеллекта к 2030 году оценивается в 7,9-12,8 триллиона рублей, что составляет до 5,5 процента прогнозируемого ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании «Яков и Партнеры» и «Яндекса», представленном в эфире радио РБК.

В исследовании описывается состояние российского рынка искусственного интеллекта, экономический эффект от внедрения ИИ и ключевые тренды. Эксперты выяснили, что число компаний, которые получают экономический эффект от внедрения ИИ увеличилось на 10 процентных пунктов за два года – до 78 процентов. При этом почти каждая десятая компания фиксирует его на уровне 5 процентов EBITDA — два года назад такие случаи были единичны.

В отраслях, где системно применяют ИИ, совокупный экономический эффект от его внедрения оценивают в размере до 8 процентов EBITDA компании. ИИ позволяет сократить затраты и получить новые источники выручки за счет продуктовых инноваций и трансформации бизнес-моделей. По мнению 90 процентов опрошенных респондентов, финансовый эффект от ИИ обусловлен в первую очередь сокращением операционных и других затрат. 25 процентов также отмечают рост выручки вследствие создания новых сервисов и продуктов. В передовых отраслях эта доля гораздо выше — 70 процентов.

Один из главных трендов, который также выделяют исследователи, — это развитие генеративного ИИ. 71 процент крупных российских компаний уже используют генеративный ИИ хотя бы в одной функции бизнеса. А согласно прогнозам, к 2030 году генеративный ИИ будет применять более половины населения планеты.

В основе исследования лежат результаты опросов и глубинных интервью — в них приняли участие 150 технических директоров крупных российских компаний из 16 отраслей, 150 поставщиков ИИ-решений и свыше 3500 пользователей из числа жителей России.