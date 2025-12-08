Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 8 декабря 2025Наука и техника

F-35 приблизили к оснащению европейскими «Метеорами»

Breaking Defense: F-35 приблизили к оснащению ракетой большой дальности Meteor
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания. Это приблизило строевые самолеты к моменту оснащения новым оружием, пишет Breaking Defense.

«Истребители F-35A стали на шаг ближе к тому, чтобы быть способными нести европейскую ракету класса "воздух-воздух" "Метеор" после недавнего завершения ряда наземных интеграционных испытаний в США», — говорится в материале.

Наземные испытания, которые проходили на базе Военно-воздушных сил США Эдвардс в Калифорнии, подтвердили безопасность размещения ракеты во внутренних отсеках F-35. Отмечается, что после еще одного этапа наземных испытаний операторы F-35A получат разрешение на проведение летных испытаний.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Италия финансирует работы по интеграции «Метеоров» в арсенал базового F-35A, а Великобритания возглавляет процесс оснащения ракетой самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

В марте журнал The National Interest писал, что оснащение F-35 ракетой Meteor значительно повысит боевые возможности военно-воздушных сил, эксплуатирующих эти самолеты. Максимальная дальность полета ракеты может превышать 200 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    Объяснена неуловимость мух

    Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

    Еще два столичных аэропорта приостановили работу

    Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

    F-35 приблизили к оснащению европейскими «Метеорами»

    Такер Карлсон оценил свою поездку в Москву

    Россия и Китай провели совместные противоракетные учения

    В США заявили об отстранении «ходячего трупа» от переговоров по Украине

    В США назвали цель встречи зятя Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok