Экономика
08:10, 8 декабря 2025Экономика

Финляндию предупредили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией

Экономист Зайнуллин: Кризис в Финляндии может обернуться катастрофой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Спровоцированный разрывом связей с Россией кризис в Финляндии может обернуться полноценной экономической катастрофой. С таким предупреждением выступил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в интервью агентству «Прайм».

По данным агентства Suomen Asiakastieto, к концу ноября 3019 финских компаний подали заявления на банкротство, что стало рекордом для страны в XXI веке. Показатель безработицы достиг максимального с 2009 года значения в 10,3 процента, а рост ВВП в 2025 году по прогнозам Еврокомиссии составит лишь 0,1 процента.

«Финляндия направляет значительную часть ресурсов не на помощь бизнесу и гражданам, которые находятся в кризисной ситуации, а на военные авантюры. В 2026 году Хельсинки выделит на оборону 6,3 миллиарда евро», — указал эксперт. Он подчеркнул, что к 2035 году Финляндия будет обязана повысить военные расходы до пяти процентов ВВП, что станет продолжением «самоубийственной политики».

Ранее о потерях Финляндии из-за отсутствия российских туристов сообщило агентство Bloomberg. В частности, из-за отсутствия россиян регион Южной Карелии, граничащий с Санкт-Петербургом, теряет один миллион евро каждый день.

