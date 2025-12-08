Физрук-педофил устраивал извращенные игры со школьницами

В Воронеже физрука массово обвинили в интимных связях со школьницами

В Воронеже 29-летний учитель физкультуры попал под массовые обвинения в интимных связях со школьницами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и половых связях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

По данным канала, на аморальное поведение преподавателя пожаловались ученицы средних классов (с 7-го по 9-й). По словам школьниц, физрук любил отпускать в их сторону пошлые шутки, устраивал извращенные игры, без стеснений щипал и трогал девочек во время уроков. Они рассказали, что мужчина не скрывал романы с подростками. Кроме того, ученицы сообщили, что на уроках он заставлял девочек делать упражнение «березка», чтобы разглядывать их интимные места, и рассказывал про позу «69». По словам школьниц, учитель часто отводил школьниц в отдельное помещение спортивного зала на разговоры «тет-а-тет».

