Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 8 декабря 2025Силовые структуры

Физрук-педофил устраивал извращенные игры со школьницами

В Воронеже физрука массово обвинили в интимных связях со школьницами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Воронеже 29-летний учитель физкультуры попал под массовые обвинения в интимных связях со школьницами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и половых связях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

По данным канала, на аморальное поведение преподавателя пожаловались ученицы средних классов (с 7-го по 9-й). По словам школьниц, физрук любил отпускать в их сторону пошлые шутки, устраивал извращенные игры, без стеснений щипал и трогал девочек во время уроков. Они рассказали, что мужчина не скрывал романы с подростками. Кроме того, ученицы сообщили, что на уроках он заставлял девочек делать упражнение «березка», чтобы разглядывать их интимные места, и рассказывал про позу «69». По словам школьниц, учитель часто отводил школьниц в отдельное помещение спортивного зала на разговоры «тет-а-тет».

Ранее сообщалось, что педофилы начали охотиться за российскими школьниками в возрасте до 14 лет в Roblox.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok