Германия призвала Китай повлиять на Россию

Вадефуль призвал Китай повлиять на Россию в мирном процессе по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай повлиять на Россию в мирном процессе по Украине. Его слова приводятся в заявлении на сайте МИД ФРГ, приуроченном к скорому началу его визита в Китай.

«В своих выступлениях я повторю, что ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам Вадефуля, Германия заинтересована в том, чтобы Пекин «способствовал достижению справедливого и прочного мира на Украине». Он призвал Китай «добиться от России» переговоров, которые бы «уважали суверенитет Украины».

В конце октября председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти времени для приема канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда он намеревался совершить официальный визит в Китай.