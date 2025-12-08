Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 8 декабря 2025Мир

Германия призвала Китай повлиять на Россию

Вадефуль призвал Китай повлиять на Россию в мирном процессе по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай повлиять на Россию в мирном процессе по Украине. Его слова приводятся в заявлении на сайте МИД ФРГ, приуроченном к скорому началу его визита в Китай.

«В своих выступлениях я повторю, что ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам Вадефуля, Германия заинтересована в том, чтобы Пекин «способствовал достижению справедливого и прочного мира на Украине». Он призвал Китай «добиться от России» переговоров, которые бы «уважали суверенитет Украины».

В конце октября председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти времени для приема канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда он намеревался совершить официальный визит в Китай.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Врач объяснила причины вздутия и неприятного запаха изо рта

    В МВД назвали российский регион с наибольшим количеством подростков-преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok