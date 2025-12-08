Реклама

12:02, 8 декабря 2025Бывший СССР

Глава украинской делегации рассказал о работе в США с представителями Трампа

Умеров: Задачей Киева в США было получение информации о переговорах в Москве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Первоочередной задачей украинской делегации в ходе работы в США было получение информации от американской стороны о переговорах в Москве. Об этом заявил возглавляющий делегацию Киева секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram.

По его словам, в ходе работы в Соединенных Штатах он и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов также узнали о проектах актуальных предложений для Киева. Они будут переданы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Сегодня мы предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах. Мы работаем максимально интенсивно», — написал Умеров.

3 декабря в Кремле состоялась встреча российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Она продолжалась почти пять часов.

