Россия
02:06, 8 декабря 2025

Главе Минтруда направили обращение о введении 13-й зарплаты медикам и педагогам

РИА Новости: В Госдуме выступили за выплату 13-й зарплаты врачам и педагогам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В России можно ввести ежегодную выплату 13-й зарплаты, чтобы оказать поддержку врачам и педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА Новости.

С этой инициативой депутат обратился к министру труда России Антону Котякову. Документ есть в распоряжении журналистов. Согласно нему, такую практику предлагают закрепить на федеральном уровне, чтобы усилить кадровый потенциал, повысить престиж профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей, уточнил Чернышов.

По мнению авторов идеи, выплата должна быть гарантированной и ежегодной. Ее предлагают сделать в размере не менее одного среднемесячного оклада. 13-ю зарплату могли бы давать по итогам календарного года за счет средств бюджета. Чтобы медработник или учитель могли претендовать на нее, просто необходимо выполнять трудовые обязанности и не иметь дисциплинарных взысканий, добавили в Госдуме.

Вице-спикер также уточнил, что это решение не только окажет поддержку специалистам, но поспособствует закреплению кадров на местах. В свою очередь, мера «поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан», считает Чернышов.

Ранее глава думского комитета Сергей Гаврилов напомнил, что 13-й зарплата обычно предоставляется в качестве годовой премии, однако положение об обязательной ее выплате не закреплено в российском законодательстве. Как уточнил парламентарий, в некоторых случаях подобное поощрение можно охарактеризовать как вознаграждение сотрудника за успешные результаты работы по итогам уходящего года.

