18:55, 18 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали условия выплаты 13-й зарплаты

Депутат Гаврилов: 13-я зарплата обычно предоставляется в качестве годовой премии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Положение об обязательной выплате 13-й зарплаты не закреплено в российском законодательстве, в ряде случаев подобное поощрение является для сотрудника вознаграждением за успешные годовые результаты работы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит газета «Известия».

Подобным образом руководители компаний обычно побуждают сотрудников к высокой производительности. Такого рода выплаты являются стимулирующими, пояснил депутат. Условиями для получения годовой премии выступает достижение сотрудником плановых показателей, отсутствие серьезных дисциплинарных взысканий или полный отработанный год в штате компании.

Решение о выплате вознаграждения зависит исключительно от воли руководителей. Власти не могут обязать каждую частную компанию предоставлять сотрудникам 13-ю зарплату. В бюджетном же секторе такие премии возможны исключительно в пределах выделенных средств и в соответствии с постановлениями о стимулирующих выплатах, резюмировал парламентарий.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина назвала распространенной практику предоставления сотрудникам 13-й зарплаты. Рассчитывать на подобную выплату, отметила эксперт, могут добросовестные работники, которые показывали высокую эффективность на протяжении календарного года. В то же время временному персоналу, стажерам и фрилансерам обычно такие премии не полагаются.

    Россиянам назвали условия выплаты 13-й зарплаты

