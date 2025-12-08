Реклама

16:35, 8 декабря 2025Экономика

В России захотели наказывать за плохое содержание животных без проверок

Кабмин захотел упростить привлечение к ответственности за жестокость к животным
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В правительстве РФ поддержали законопроект, упрощающий привлечение к ответственности за плохое содержание животных. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на документ.

Проект, как отмечается, будет одобрен при условии доработки с учетом указанных замечаний. Автором инициативы выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Проект предусматривает возбуждение административного дела в отношении хозяина питомца без проведения предварительных проверок. Для этого будет достаточно лишь данных, указывающих на проявленную к животным жестокость, если они подпадут под части 1 и 3 статьи 8.52 Административного кодекса. В них речь идет в том числе о тех нарушениях, которые повлекли за собой причинение вреда жизни или здоровью человека, а также имуществу. Изменения, однако, не коснутся зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за содержание в квартире опасных животных. Под эту категорию попадает 121 вид, а штраф варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей.

