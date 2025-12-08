Реклама

13:32, 8 декабря 2025

Кремль высказал опасения насчет стратегии США в отношении России

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия опасается возможной смены национальной стратегии США в отношении Москвы при следующих администрациях, однако подход действующих американских властей импонирует РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Такие опасения всегда присутствуют. Мы знаем, что разные администрации США придерживаются разных точек зрения, по-разному выстраивают внешнюю политику. Ну, а что будет дальше со следующей администрацией, сейчас вряд ли кто-то возьмется что-то предсказывать», — указал представитель Кремля.

При этом Песков указал, что положения новой Стратегии национальной безопасности США «импонируют» российской стороне и «абсолютно соответствуют» ее видению. В частности, он отметил пункты, касающиеся необходимости «поддержания диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений» между государствами.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой была определена политика США в отношении России. В документе отмечается, что восстановление стратегической стабильности с Москвой является одним из главных внешнеполитических приоритетов Вашингтона в Европе.

