Мигранты планировали теракт на территории России

В Подмосковье суд арестовал 3 иностранцев за планирование теракта

В Московской области суд арестовал троих иностранцев, которые планировали совершить теракт на территории России. Об этом пишет ТАСС.

Мужчины пробудут под стражей два месяца. Они проходят обвиняемыми по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

По версии обвинения, фигуранты стали переписываться с неустановленными лицами и заявили о готовности помочь украинским спецслужбам совершить теракт в России. Злоумышленники получили полиэтиленовый пакет, внутри которого находился предмет, внешне похожий на взрывное устройство. Они не смогли довести умысел до конца, потому что были задержаны.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 21-летнего местного жителя за сотрудничество со Службой безопасности Украины.