Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:40, 8 декабря 2025Силовые структуры

Мигранты планировали теракт на территории России

В Подмосковье суд арестовал 3 иностранцев за планирование теракта
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Судов общей юрисдикции Московской области

В Московской области суд арестовал троих иностранцев, которые планировали совершить теракт на территории России. Об этом пишет ТАСС.

Мужчины пробудут под стражей два месяца. Они проходят обвиняемыми по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

По версии обвинения, фигуранты стали переписываться с неустановленными лицами и заявили о готовности помочь украинским спецслужбам совершить теракт в России. Злоумышленники получили полиэтиленовый пакет, внутри которого находился предмет, внешне похожий на взрывное устройство. Они не смогли довести умысел до конца, потому что были задержаны.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 21-летнего местного жителя за сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Раскрыта позиция российских военных по делу подвергнутого пыткам военкора Бентли

    В России высказались о тупике в переговорах о мире на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok