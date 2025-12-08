Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:18, 8 декабря 2025Силовые структуры

Связавшийся с СБУ 21-летний россиянин оказался под стражей

ФСБ: Житель Ростовской области совершил поджог, ему вменили госизмену и теракт
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 21-летнего местного жителя за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Молодой человек через Telegram связался с представителем украинской спецслужбы и согласился на конфиденциальное сотрудничество в деятельности, направленной против безопасности России. По заданию куратора он поджег термошкаф вышки сотовой связи, получив за преступление деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ 205 («Теракт») и 275 («Госизмена»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудили на 12 лет мужчину за создание террористического сообщества и вербовку в него новых участников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    Госдеп США задумал бороться с «российским влиянием»

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok