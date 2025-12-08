Связавшийся с СБУ 21-летний россиянин оказался под стражей

ФСБ: Житель Ростовской области совершил поджог, ему вменили госизмену и теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 21-летнего местного жителя за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Молодой человек через Telegram связался с представителем украинской спецслужбы и согласился на конфиденциальное сотрудничество в деятельности, направленной против безопасности России. По заданию куратора он поджег термошкаф вышки сотовой связи, получив за преступление деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ 205 («Теракт») и 275 («Госизмена»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Его заключили под стражу.

