Экономика
16:46, 8 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали потепление

Синоптик Шувалов: Москву ожидает потепление в ближайшие дни
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

В ближайшие дни в Москву придет потепление. О том, как изменится погода в столице, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Согласно прогнозам, до среды, 10 декабря, в Москве будет держаться нулевая температура. Днем в эти дни ожидается около 0-плюс 1 градуса. В четверг возможны осадки в виде снега и дождя, при этом температура с четверга до конца недели вырастет до плюс 4-плюс 5 градусов. Положительные значения ожидаются в том числе ночью.

«При повышении температуры, следовательно, снега ждать нам неоткуда. Мы продолжим этот период с затянувшейся осенью», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что серое небо и другие эффекты текущей погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, способствуют развитию депрессии.

