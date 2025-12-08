Реклама

Бывший СССР
10:17, 8 декабря 2025

На Украине раскрыли состав «высокого тайного совета» против Ермака

«УП»: В высокий тайный совет против Ермака входили Свириденко и Стефанчук
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине для отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента (ОП) страны был создан «высокий тайный совет». Об этом пишет «Украинская правда».

Как сообщает издание, в его состав входила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Отмечается, что она была «человеком Ермака», однако глава правительства «разорвала политическую пуповину» с ним.

Также в «тайный совет» входил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он обсуждал отставку Ермака вместе со Свириденко и представителями правящей партии «Слуга народа».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский открыл «настоящую охоту» на Ермака. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

